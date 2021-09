Tauriac Tauriac Gironde, Tauriac Journée découverte pour “la Clef des Champs” Tauriac Tauriac Catégories d’évènement: Gironde

Tauriac

Journée découverte pour “la Clef des Champs” Tauriac, 25 septembre 2021, Tauriac. Journée découverte pour “la Clef des Champs” 2021-09-25 – 2021-09-25

Tauriac Gironde Tauriac Plus de loisirs, de savoirs et d’expérience pour tous à partir de 15h.

Journée découverte pour tout public : l’orchestre des objets trouvés, atelier créatif (cartonnage, pyrogravure, couture,..), découverte musicale, santé bien-être (marche nordique, gym, baby yoga,…), jeux. Plus de loisirs, de savoirs et d’expérience pour tous à partir de 15h.

