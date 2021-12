Libourne Gymnase des Dagueys,rue Léo Lagrange Gironde, Libourne Journée découverte Para escalade adaptée Gymnase des Dagueys,rue Léo Lagrange Libourne Catégories d’évènement: Gironde

GRATUIT pour les personnes en situation de handicap mental et/ou atteintes de troubles psychiques résidant sur la commune de LIBOURNE avec inscriptions obligatoires : [escalibourne@gmail.com](mailto:escalibourne@gmail.com) Le port du masque est Obligatoire en dehors des temps de pratique sportive L’accueil se fera aux conditions sanitaires applicable. Actuellement celle ci consiste en la présentation du passe sanitaire et au port du masque, hors temps de pratique. Programme : * 9h30 : Accueil des sportifs * 10h30/12h30 : Ateliers sportifs de découverte * 12h30/13h30 : Repas issus de vos paniers * 13h30/15h : Ateliers sportifs de découverte * 15h30 : Goûter / Fin de journée Pour une meilleure organisation sportive et afin de prévoir l’encadrement des activités, nous vous prions de bien vouloir adresser vos inscriptions au secrétariat du Comité Départemental du Sport Adapté de la Gironde, par Mail ou fax : [secretariat@cdsa33.org](mailto:secretariat@cdsa33.org) Retour des inscriptions avant le : 17 / 01 / 2022 Capacité d’accueil maximale : 20 Sportifs

