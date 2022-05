Journée découverte : Orthez Nautique Canoë Kayak Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte : Orthez Nautique Canoë Kayak Orthez, 27 mai 2022, Orthez. Journée découverte : Orthez Nautique Canoë Kayak Base de loisirs Orthez Biron Avenue Marcel Paul Orthez

2022-05-27 – 2022-05-27 Base de loisirs Orthez Biron Avenue Marcel Paul

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Journée découverte gratuite 10h-12h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

12h-14h : Paddle Fitness + navigation libre

14h- 16h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

16h-17h : Paddle Fitness + navigation libre MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Journée découverte gratuite 10h-12h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

12h-14h : Paddle Fitness + navigation libre

14h- 16h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

16h-17h : Paddle Fitness + navigation libre +33 5 59 12 30 40 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Journée découverte gratuite 10h-12h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

12h-14h : Paddle Fitness + navigation libre

14h- 16h : navigation libre + initiation au Canoë en équipage (1h)

16h-17h : Paddle Fitness + navigation libre ONCK

Base de loisirs Orthez Biron Avenue Marcel Paul Orthez

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Base de loisirs Orthez Biron Avenue Marcel Paul Ville Orthez lieuville Base de loisirs Orthez Biron Avenue Marcel Paul Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Journée découverte : Orthez Nautique Canoë Kayak Orthez 2022-05-27 was last modified: by Journée découverte : Orthez Nautique Canoë Kayak Orthez Orthez 27 mai 2022 Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques