2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 16:00:00

Saint-Magne Gironde Saint-Magne EUR 10 'Une Journée Découverte médecine douce et ses arts énergétiques :

Arts énergétiques lithothérapie (pierres) arts anges gardiens (cartes).

repas sous forme d’auberge espagnole.

Participation 10€ pour le lieu et libre de cœur pour Nathalie.

Je reste à votre écoute pour toute information complémentaire et inscription par SMS.

Saint-Magne

