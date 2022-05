Journée découverte : Maison Chrestia, 29 mai 2022, .

Journée découverte : Maison Chrestia

2022-05-29 14:30:00 – 2022-05-29 16:30:00

EUR 0 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Journée découverte gratuite

Cette belle maison béarnaise du XVIIIe fut habitée par le poète Francis Jammes de 1897 à 1907. A l’intérieur, des expositions et des tableaux vous permettent de mieux connaître la vie et l’œuvre du poète. Un comptoir de librairie ainsi qu’un fonds important de manuscrits à la Médiathèque sont mis à la disposition des chercheurs. Le fond a été numérisé et est disponible via l’exposition numérique “Francis Jammes, Poète” sur Francis-jammes.pireneas.fr. La Maison Chrestia a été labellisée “Maison des Illustres”.

