Journée découverte – La faune littorale de Jullouville et de sa baie

2022-08-08 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-08 Pour des groupes d’adolescents, jusqu’à 8 inscrits par journée (inscription en mairie). Prévoir le pique-nique. Rdv place de la mairie .

A bord du « birding bus », découverte d’une multitude de paysages naturels, d’une grande diversité d’oiseaux migrateurs mais aussi des phoques de la baie, à basse mer. « Jullouville et la baie du Mont-Saint-Michel constituent une étape migratoire importante pour des milliers d’oiseaux en période estivale… mouettes, sternes, limicoles, rapaces et passereaux. Comme dans un « safari », nous déambulerons toute la journée pour aller de découvertes en découvertes, de sites en sites… dans la bonne humeur ». Pour des groupes d’adolescents, jusqu’à 8 inscrits par journée (inscription en mairie). Prévoir le pique-nique. Rdv place de la mairie .

