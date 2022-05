JOURNÉE DÉCOUVERTE : LA BATAILLE DE DOMPAIRE Madonne-et-Lamerey, 28 mai 2022, Madonne-et-Lamerey.

JOURNÉE DÉCOUVERTE : LA BATAILLE DE DOMPAIRE Madonne-et-Lamerey

2022-05-28 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-28 17:00:00 17:00:00

Madonne-et-Lamerey 88270 Madonne-et-Lamerey

Journée découverte : La Bataille de Dompaire

Organisée par l’association : Souvenir de la Bataille de Dompaire.

Madonne et Lamerey : 08h30 à 09h30 : passage du Rallye des camions anciens au Monument Leclerc. De 09h45 à 12h : visite du site de la bataille de Dompaire.

Dompaire : 12h à 13h30 : visite guidée de l’église de la Viéville assurée par l’association Souvenir de la bataille de Dompaire) et pause déjeuner (repas tiré du sac).

Ville sur Illon : départ à 13h30, char Champagne – PC de Langlade et l’espace Pierre-Retzignac (du nom du dernier survivant de la bataille de chars).

Dompaire : retour à 15h30 par la projection du film consacré à la bataille dans les locaux de la comcom Mirecourt Dompaire.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Rémi Bonnard au 06 44 29 32 43

77ème anniversaire de la Libération et de la Bataille de Dompaire

Samedi 11 Septembre : 17h30 Bocquegney, borne de la 2e DB et 18h Damas et Bettengney: stèle des 43 « Gars de Leclerc » tombés pendant la guerre.

Dimanche 12 Septembre :

– 9h15 Madonne et Lamerey : monument Leclerc avec la participation des enfants du RPI de Damas et Bettegney et Madonne et Lamerey,

– 9h45 Dompaire : stèle du Lieutenant Guigon,

– 10h15 Gelvécourt et Adompt : stèle du Capitaine de Courson,

– 11h00 Ville sur Illon : Char Champagne avec la participation des enfants du RPI de Pierrefitte, Harol et Ville sur Illon. Dépôt de gerbe, minute de silence, marche de la 2e DB. 11h45 : Inauguration de l’Espace Pierre de Retzignac. 12h30 : Salle polyvalente, discours et autorités civiles et militaires….

La Fanfare Dompaire / Lamerey accompagnera le cortège ainsi que les membres de l’Association Militaria de Vincey avec leurs véhicules militaires anciens et l’association “Les héros du Passé.

Le Relais Mémoire de Ville sur Illon sera ouvert au public le dimanche 12 Septembre

Pass sanitaire

souvenirbataillededompaire@gmail.com +33 6 44 29 32 43 http://www.voiedela2edb.fr/

Souvenir de la Bataille de Dompaire

Madonne-et-Lamerey

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT MIRECOURT