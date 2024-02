Journée découverte et relaxation en forêt d’Halatte Pont-Sainte-Maxence, samedi 1 juin 2024.

Profitez d’une balade en forêt pour vous ressourcer et bénéficier des bienfaits de la nature le temps d’une journée. Annie Ocana, guide nature, vous emmènera au cœur de la forêt d’Halatte. Tout au long du parcours, libérez votre esprit et apaisez votre corps grâce à Aurore De Bie, sophrologue et Virginie Abadia, professeur de Yoga et de massage. Relaxation, respiration et automassage do-in seront au rendez-vous !

N’oubliez pas d’emporter votre pique-nique et votre serviette pour cette journée inédite.

Places limitées. Réservation et renseignement auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 2525 25 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 15:00:00

18 Rue Louis Boilet

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France tourisme@oise-halatte.fr

