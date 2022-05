Journée découverte et dégustation au Domaine de Sauban Eymet, 11 juin 2022, Eymet.

Journée découverte et dégustation au Domaine de Sauban Eymet

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 17:30:00

Eymet Dordogne

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, voici le 2021, le premier en Bio, dans toutes les couleurs, sec, rosé et rouge (médaille de bronze au Concours Général Agricole et au Concours des Vins d’Aquitaine de Bordeaux ce printemps) !

Pour vous les présenter, nous vous proposons pour la première fois une journée d’animations au Domaine :

– dégustation de la nouvelle gamme ;

– jeu de dégustation et quizz du vigneron avec lots à gagner ;

– randonnée dans le vignoble ;

– restauration sur place le midi sous forme d’assiettes/pique-nique (pensez à réserver !) ;

– remises exceptionnelles ce jour-là. Faîtes le plein avant l’été !

Venez nous rencontrer et profiter de l'”Esprit Sauban” !!”

+33 6 99 26 82 45

Domaine de Sauban

Eymet

