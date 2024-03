JOURNÉE DÉCOUVERTE EN FAMILLE AU TEMPLE LÉRAB LING Roqueredonde, samedi 25 mai 2024.

JOURNÉE DÉCOUVERTE EN FAMILLE AU TEMPLE LÉRAB LING Roqueredonde Hérault

Découvrir la méditation et le bouddhisme en famille, déjeuner ensemble et visiter l’un des plus beaux temples bouddhistes d’Europe.

Possibilité de réserver une nuit sur place.

Cette journée nous invite à explorer comment vivre en famille de façon consciente et bienveillante, en nous inspirant de la culture spirituelle bouddhiste tibétaine.

Des sessions de méditation ensemble adaptées à tous les âges, des activités créatives et une visite guidée pour tous sont prévues.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 16:30:00

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie

