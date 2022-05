Journée découverte en breton Complexe sportif salvador Allende, 5 juin 2022, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Ar c’hevredigezhioù MIRA-BAÏ ha YEZHOÙ HA YEC’HED a zo stad enno o kinnig deoc’h, d’ar Sul 5 a viz Even 2022 un devezh anaoudegezh, pleustr hag eskemmoù diwar-benn tri hengoun aziat : QIGONG – YOGA – DAÑS INDIAAT Buhezet e vo e brezhoneg penn-da-benn. Ur prof evidoc’h hoc’h-unan, evit un den kar pe evit mignoned ;-) ? Setu amañ ar munudoù : ▼ TEIR ABADENN ▼ abadenn QIGONG buhezour : Arno ABDUL-SATER abadenn YOGA buhezour : Sébastien GUINIER abadenn DAÑS INDIAAT buhezour : Yvon BOURLÈS ▼ LEC’H ▼ Sal John Carlos Kemplezh sport Salvador Allende Straed la Rablais 35136 Sant-Jakez-al-Lann bus 33, arsav Rablais/Allende ▼ PRIZ HA DOAREOÙ ▼ Ur priz hepken : 60€ an devezh Paeamant dre chekenn war al lec’h hepken (pezh arc’hant dizolo ebet, trugarez :-) Dont gant dilhad klet ha botoù gwevn Degas ur piknik Live rekis ebet. Hini ebet e brezhoneg kennebeut : dre soubidigezh e vo an devezh. Da bep hini e lezomp ar frankiz da dennañ ar pep gwellañ eus an abadennoù, pe live bennak a vefe gantañ·i. ▼ ENSKRIVAÑ AMAÑ▼ [yvon.bourles@orange.fr](mailto:yvon.bourles@orange.fr) A-RAOK ar sadorn 21 a viz Mae niver a dud bevennet Ma vefe re vihan an niver a berzhidi·iadezed pe re redius ar reolennoù yec’hed deomp e viromp ar gwir da nullañ an darvoud hogen kelaouiñ a rafemp ac’hanoc’h un nebeud deizioù en a-raok evel-just. ** Les associations MIRA-BAÏ et YEZHOÙ HA YEC’HED ont le plaisir de vous proposer, Dimanche 5 juin 2022 une journée de découverte, de pratique et d’échanges articulant les disciplines suivantes : QIGONG – YOGA – DANSE INDIENNE Elle sera animée entièrement en breton Un cadeau à vous faire à vous-même ou à partager avec une personne chère ;-) ? En voici les détails : ▼ TROIS SEANCES ▼ séance de QIGONG animateur : Arnaud ABDUL-SATER séance de YOGA animateur : Sébastien GUINIER séance de DANSE INDIENNE animateur : Yvon BOURLÈS ▼ LIEU ▼ Salle John Carlos Complexe sportif Salvador Allende Rue de la Rablais 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande bus 33, arrêt Rablais/Allende ▼ TARIF et MODALITÉS ▼ Tarif unique : 60€ la journée Règlement par chèque sur place uniquement (pas d’espèces, merci :-) Venir en tenue confortable et prévoir chaussures souples Apporter son pique-nique Pas de niveau spécifique de pratique corporelle requis. Pas de niveau spécifique en breton non plus : la journée sera immersive, nous laissons à chacun·e l’appréciation de sa propre aptitude à en retirer les meilleurs fruits possibles, quelle que soit sa pratique de la langue. ▼ INSCRIPTIONS ICI ▼ [yvon.bourles@orange.fr](mailto:yvon.bourles@orange.fr) AVANT le samedi 21 mai nombre de places limité Si le nombre d’inscriptions s’avérait insuffisant ou si les règles sanitaires nous y contraignaient, nous nous réservons la possibilité d’une annulation et vous préviendrions bien sûr quelques jours en amont.

Journée immersive en breton pour découvrir le qigong, le yoga et la danse indienne

Complexe sportif salvador Allende rue de la rablais, Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine



2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00