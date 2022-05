Journée découverte Ecolieu Beuzec-Cap-Sizun, 12 juin 2022, Beuzec-Cap-Sizun.

Journée découverte Ecolieu Beuzec-Cap-Sizun

2022-06-12 – 2022-06-12

Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Nous souhaitons faire découvrir notre écolieu à des personnes souhaitant monter leur projet ou à celles intéressées par ce type d’habitat partagé. Cette journée découverte permettra de traiter de l’autonomie alimentaire et énergétique, de l’éco construction et de notre mode de fonctionnement.

Une repas et une collation (bio et végétarien) sont proposés.

Réservation obligatoire

Dates : 12 juin et 18 septembre 2022

contact@ecolieu-kerville.fr +33 6 63 69 61 82 http://ecolieu-kerville.fr/

Nous souhaitons faire découvrir notre écolieu à des personnes souhaitant monter leur projet ou à celles intéressées par ce type d’habitat partagé. Cette journée découverte permettra de traiter de l’autonomie alimentaire et énergétique, de l’éco construction et de notre mode de fonctionnement.

Une repas et une collation (bio et végétarien) sont proposés.

Réservation obligatoire

Dates : 12 juin et 18 septembre 2022

Beuzec-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2022-05-01 par