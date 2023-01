Journée découverte d’un écolieu Méracq Méracq Catégories d’Évènement: Méracq

Journée découverte d'un écolieu
Chemin de Pilate Ferme Légère
Méracq
Pyrénées-Atlantiques

2023-08-06 09:30:00 – 2023-08-06 16:30:00

Ferme Légère Chemin de Pilate

Méracq

Journée découverte d'un éco-lieu collectif. Partage d'expérience, viens découvrir en détail le fonctionnement, les systèmes, les succès et les loupés de la ferme avec les résidents pleinement disponibles pour répondre à toutes tes questions. Auberge espagnole le midi. Sur réservation.

Ferme Légère Chemin de Pilate Méracq

