Journée découverte du Rucher Créatif Troyes, vendredi 1 mars 2024.

Que vous soyez étudiant, professionnel, association, particulier ou simplement curieux, nous vous invitons tous à notre journée découverte de notre tiers-lieu.



Venez visiter notre espace et découvrir ce qu’il s’y passe à l’intérieur.



C’est l’occasion idéale pour poser toutes vos questions autour d’un café et en apprendre davantage sur nous.



Nous serons ravis de vous accueillir pour cette journée de partage et de convivialité.



N'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 08:00:00

fin : 2024-03-01 18:00:00

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@le-rucher-creatif.org

