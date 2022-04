Journée découverte du milieu naturel Gagnac-sur-Cère Gagnac-sur-Cère Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Cère

Gagnac-sur-Cère Lot Gagnac-sur-Cère L’association CEP propose à destination des enfants, un projet de construction d’auberges à insectes. Par ailleurs, des adultes passionnés feront partager aux enfants leur grande connaissance des abeilles.

A partir de 5 ans. +33 6 87 38 38 72

