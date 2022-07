Journée découverte du marais et des aquariums

Journée découverte du marais et des aquariums, 9 juillet 2022, . Journée découverte du marais et des aquariums



2022-07-09 09:30:00 – 2022-07-09 17:00:00 Prévoir de bonnes chaussures (environ 6 km de marche)

Départ au matin de l’église de Saint-Just des Marais, vers le plan d’eau du Canada.

« Pique-nique tiré du sac »

Après-midi à l’Ecospace: découverte des aquariums en passant par le bois Brûlet et retour par la Grenouillère à l’église de Saint-Just des Marais.

Avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie venez passez une journée complète sur un parcours.

Nombre de places limité sur inscription.

Inscriptions et renseignements : 06 14 20 66 79 ou : beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com Prévoir de bonnes chaussures (environ 6 km de marche)

Départ au matin de l’église de Saint-Just des Marais, vers le plan d’eau du Canada.

« Pique-nique tiré du sac »

Après-midi à l’Ecospace: découverte des aquariums en passant par le bois Brûlet et retour par la Grenouillère à l’église de Saint-Just des Marais.

Avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie venez passez une journée complète sur un parcours.

Nombre de places limité sur inscription.

Inscriptions et renseignements : 06 14 20 66 79 ou : beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com Prévoir de bonnes chaussures (environ 6 km de marche)

Départ au matin de l’église de Saint-Just des Marais, vers le plan d’eau du Canada.

« Pique-nique tiré du sac »

Après-midi à l’Ecospace: découverte des aquariums en passant par le bois Brûlet et retour par la Grenouillère à l’église de Saint-Just des Marais.

Avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie venez passez une journée complète sur un parcours.

Nombre de places limité sur inscription.

Inscriptions et renseignements : 06 14 20 66 79 ou : beauvaisargentine.aquariophilie@gmail.com dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville