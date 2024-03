Journée découverte du lin Saint-Pierre-le-Viger, jeudi 13 juin 2024.

Journée découverte du lin Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Alliance et Culture propose, cette année encore, de découvrir l’ensemble de la filière lin sur son territoire de prédilection autour de Saint-Pierre-le-Viger dans le Pays de Caux. De la fleur bleue jusqu’au tissu, vous découvrirez les étapes de la filière auprès d’acteurs passionnés du Lin.

Cette année, cette sortie se fera à vélo ! Vous pourrez traverser les champs de lin sur la véloroute et profitez du paysage du Pays-de-Caux

Le programme de cette journée commencera au cœur d’un champ de lin avec un linicultueur passionné, suivi par la visite de Terre de Lin, le plus grand teillage d’Europe. L’après-midi sera consacrée à la découverte de l’usine du Tissage du Ronchay à Luneray.

Un déjeuner champêtre prendra place sur la véloroute du lin.

Vous pouvez apporter vos vélos électriques ou classiques. Il sera aussi possible de louer un vélo électrique sur place (nombre limité).

Le parcours est d’environ 15km.

Sur inscription auprès de l’Association Alliance et Culture (nombre de places limité).

Tarif 25 euros déjeuner compris.

Départ à 9h au siège de l’association,

19 Route de Veules à Saint-Pierre-Le-Viger

Fin de la journée prévue à 17h.

Cette journée découverte se fera en voiture (covoiturage sur place) si le temps ne permet pas de faire du vélo.

Alliance et Culture propose, cette année encore, de découvrir l’ensemble de la filière lin sur son territoire de prédilection autour de Saint-Pierre-le-Viger dans le Pays de Caux. De la fleur bleue jusqu’au tissu, vous découvrirez les étapes de la filière auprès d’acteurs passionnés du Lin.

Cette année, cette sortie se fera à vélo ! Vous pourrez traverser les champs de lin sur la véloroute et profitez du paysage du Pays-de-Caux

Le programme de cette journée commencera au cœur d’un champ de lin avec un linicultueur passionné, suivi par la visite de Terre de Lin, le plus grand teillage d’Europe. L’après-midi sera consacrée à la découverte de l’usine du Tissage du Ronchay à Luneray.

Un déjeuner champêtre prendra place sur la véloroute du lin.

Vous pouvez apporter vos vélos électriques ou classiques. Il sera aussi possible de louer un vélo électrique sur place (nombre limité).

Le parcours est d’environ 15km.

Sur inscription auprès de l’Association Alliance et Culture (nombre de places limité).

Tarif 25 euros déjeuner compris.

Départ à 9h au siège de l’association,

19 Route de Veules à Saint-Pierre-Le-Viger

Fin de la journée prévue à 17h.

Cette journée découverte se fera en voiture (covoiturage sur place) si le temps ne permet pas de faire du vélo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 09:00:00

fin : 2024-06-13 17:00:00

Véloroute du lin

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie

L’événement Journée découverte du lin Saint-Pierre-le-Viger a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre