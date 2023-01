JOURNÉE DÉCOUVERTE DESIGN DE LA LIGNE 5 – PLUS VRAIE QUE NATURE ! Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Après les hirondelles de la ligne 1, les fleurs de la ligne 2, les fonds aquatiques de la ligne 3 et la robe dorée de la ligne 4, à quoi ressemblera le design de la Ligne 5 et quel artiste de renom en sera le créateur ? Pour le dévoiler au grand public, nous organisons une journée découverte samedi 21 janvier de 10h30 à 18h, au cœur du jardin des Plantes de Montpellier. Des ateliers et des animations culturelles autour de la thématique « sciences et botanique » rythmeront cette journée : création de terrarium, chasse au trésor « voyage dans le temps », visite guidée du jardin des Plantes, et bien d’autres encore ! Après les hirondelles de la ligne 1, les fleurs de la ligne 2, les fonds aquatiques de la ligne 3 et la robe dorée de la ligne 4, à quoi ressemblera le design de la Ligne 5 et quel artiste de renom en sera le créateur ? https://tram5-montpellier3m.fr/actualite/venez-decouvrir-votre-future-ligne-5-plus-vraie-que-nature/ Montpellier

