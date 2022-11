Journée découverte des vins de Bourgogne, 29 avril 2023, .

Journée découverte des vins de Bourgogne



2023-04-29 – 2023-04-29

Les Journées découverte ont souvent lieu un samedi. Une journée complète pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.

Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et le Crémant de Bourgogne et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.

Après un bon déjeuner-dégustation, l’après-midi est consacré à la découverte du vignoble avec une lecture de paysage dans les Grands crus de la Côte de Nuits, à une visite commentée du mythique Château du Clos de Vougeot et à une visite- dégustation dans un domaine viticole.

A l’issue de cette journée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.

ecoledesvins@bivb.com +33 3 80 26 35 10 https://www.vins-bourgogne.fr/l-ecole-des-vins/un-programme-personnalise/vous-etes-un-particulier/journee-decouverte,2413,9558.html?&args=Y29tcF9pZD0xNjUxJmFjdGlvbj12aWV3X2RldGFpbCZpZD00Jnw%3D

dernière mise à jour : 2022-09-07 par