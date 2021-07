Journée découverte des vins de Bourgogne Beaune, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Beaune.

Journée découverte des vins de Bourgogne 2021-09-04 – 2021-09-04 Ecole des Vins de Bourgogne 6 Rue du 16ème Chasseurs

Beaune 21200

EUR 215 215 Les Journées découverte ont souvent lieu un samedi. Une journée complète pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.

Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et le Crémant de Bourgogne et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.

Après un bon déjeuner-dégustation, l’après-midi est consacré à la découverte du vignoble avec une lecture de paysage dans les Grands crus de la Côte de Nuits, à une visite commentée du mythique Château du Clos de Vougeot et à une visite- dégustation dans un domaine viticole.

A l’issue de cette journée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.

