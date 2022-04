Journée découverte des thermes Préchacq-les-Bains, 4 mai 2022, Préchacq-les-Bains.

Journée découverte des thermes Préchacq-les-Bains

2022-05-04 11:00:00 – 2022-05-04 13:00:00

Préchacq-les-Bains 40465 Préchacq-les-Bains

EUR 39 39 La station thermale de Préchacq-les-Bains est un lieu qui n’attend que vous, un havre de paix et d’harmonie où tout oublier : stress, soucis et où mettre son corps et son esprit en équilibre, enfin. Levez la tête, partout la nature vous sourit, vous enveloppe, joue avec les rayons du soleil et vous parle un langage qui enchante et apaise. Vous vous ferez chouchouter à travers 3 soins thermaux (au choix selon les disponibilités), puis vous aurez une visite guidée des thermes et du parc ainsi qu’un explications sur les boues.

Profitez de 3 soins (selon disponibilités), d’une visite guidée des thermes et du parc et d’une présentation sur la culture de la boue.

+33 5 58 57 51 52

La station thermale de Préchacq-les-Bains est un lieu qui n’attend que vous, un havre de paix et d’harmonie où tout oublier : stress, soucis et où mettre son corps et son esprit en équilibre, enfin. Levez la tête, partout la nature vous sourit, vous enveloppe, joue avec les rayons du soleil et vous parle un langage qui enchante et apaise. Vous vous ferez chouchouter à travers 3 soins thermaux (au choix selon les disponibilités), puis vous aurez une visite guidée des thermes et du parc ainsi qu’un explications sur les boues.

Office de Tourisme Terres de Chalosse – Fotolia

Préchacq-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-17 par