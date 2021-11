Saint-André-du-Bois Saint-André-du-Bois Gironde, Saint-André-du-Bois Journée découverte des rituels bien-être Saint-André-du-Bois Saint-André-du-Bois Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-du-Bois

Journée découverte des rituels bien-être Saint-André-du-Bois, 28 novembre 2021, Saint-André-du-Bois. Journée découverte des rituels bien-être Saint-André-du-Bois

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 16:30:00

Saint-André-du-Bois Gironde Saint-André-du-Bois EUR 200 Ateliers de découverte yoga et bien-être avec le Studio Sana : 10h : Accueil autour d’une boisson chaude

10h30 – 12h : cours de Yin Yoga

12h – 13h30 : Food végétarienne par le Chef Sébastien Piniello

14h-15h : Découverte du Face Yoga*

15h-16h : Atelier Rituels Glow

16h30 : Coupe de champagne *Un massage de 30 minutes peut remplacer un atelier (dans la limite des stocks / 10 places maximum) Les 10 premiers clients recevront un bon pour un cours de Yoga offert au Studio Sana et une bouteille de vin Château Toulouse-Lautrec (17 places disponibles) Château Malromé

Saint-André-du-Bois

