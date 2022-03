Journée découverte des ravioles Mère Maury Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Journée découverte des ravioles Mère Maury Romans-sur-Isère, 23 avril 2022, Romans-sur-Isère. Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri

2022-04-23 11:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Dès 11h et toutes les heures, explication sur la fabrication, la cuisson des ravioles.

Dégustation de ravioles

A 15h Dégustation blind test ! +33 4 75 70 03 59 https://www.raviolesmeremaury.com/ Cité de la Raviole 33 Boulevard Gabriel Péri Romans-sur-Isère

