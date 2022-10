Journée découverte des projets d’aménagement de la Porte de la Chapelle Porte de la Chapelle, 16 octobre 2022, Paris.

Le dimanche 16 octobre 2022

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Venez participer à journée festive de découverte des projets d’aménagement.

La Ville de Paris avait proposé un projet d’aménagement pour la Porte de la Chapelle afin de transformer un environnement dominé par les infrastructures routières. L’objectif était d’améliorer la qualité des voies piétonnes et cyclables entre Paris et Saint-Denis, de végétaliser plus et mieux la Porte de la Chapelle et de réduire l’impact visuel et fonctionnel de l’échangeur.

Un diagnostic du site a été engagé à l’été 2020. Une concertation publique avait été organisée du 26 octobre au 29 novembre 2020.

Venez découvrir, lors d’une journée festive du 16 octobre 2022, en quoi consiste les nouveaux aménagements de Porte de la Chapelle.

Porte de la Chapelle Porte de la Chapelle 75018 Paris

Contact :

Juliette Jem