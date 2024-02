Journée découverte des plantes sauvages Place de la Gare Merlines, mercredi 14 août 2024.

Toute une journée avec Hildegarde, formatrice, auteure et conférencière, pour découvrir les plantes sauvages comestibles les plus communes, apprendre à les reconnaître et à les utiliser. Randonnée à pas tranquilles, sur les chemins du bois des Sources, à la rencontre des plantes sauvages de saison pour apprendre à les reconnaître et les utiliser aussi bien pour se nourrir que pour prendre soin de soi Le midi repas sur le camp forestier du Chavanon, avec le pique nique tiré du sac. L’après -midi récolte de plantes, en toute sécurité et dégustation du goûter sauvages offert par l’association.

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements de pluie et/ou casquette et une bouteille d’eau. Un sac de cueillette ainsi que votre pique-nique du midi. 12 12 EUR.

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

Place de la Gare Bois des sources

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine assoechappeessauvages@gmail.com

