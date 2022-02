Journée découverte des métiers Morlaix, 31 mars 2022, Morlaix.

Journée découverte des métiers ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

2022-03-31 08:30:00 – 2022-03-31 16:00:00 ZA de Langolvas Parc des expositions

Morlaix Finistère

En 2022, ce sera la reprise de la journée Découverte des métiers !!

Quand ? le jeudi 31 mars 2022

Horaires ? de 8h 30 à 16h 00

Où ? au Parc de Langolvas à Morlaix.

Cette journée sera l’occasion de faire découvrir aux jeunes votre secteur activité, votre métier et de partager votre expérience professionnelle.

Par votre démarche généreuse, l’occasion de les aider à construire leur parcours d’orientation post 3ème ; mais aussi de partager une passion,

De soutenir les enseignants dans la démarche d’orientation ;

Et encore de donner du sens aux apprentissages scolaires des jeunes : motiver, accroître le désir d’apprendre des élèves

Merci de votre inscription par le lien suivant avant le 10 janvier 2022 ! https://forms.office.com/r/3Lns0tYTtK

D’avance, nous nous réjouissons de vous y accueillir. Toutes les infos complémentaires vous parviendront en début d’année

Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2022.

+33 2 98 62 10 62

