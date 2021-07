Journée découverte des métiers d’art Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Journée découverte des métiers d’art 2021-07-11 – 2021-07-11 Place de la Mémoire L’Ateleir des créateurs

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Venez découvrir «l’Atelier des Créateurs» est une boutique dans le bourg de Rouffignac-St Cernin, situé place de la Mémoire. Le collectif de 13 créateurs propose des bijoux, des tableaux, des vêtements customisés, des sculptures, de la céramique et de la décoration.

L’Atelier de Satori, bijoux, tableaux, objets de décoration

B2c créations décoration, tapissière en ameublement, vêtements customisés

B2c, mobilier, luminaires, déco, cuir repoussé

Artderien, bijoux et accessoires

Goulj, peintre décorateur, sculptures, tableaux, mobilier

Et si, créations tissus écoresponsables

Alb, créations wood art

Atelier créations nature, sculptrice sur bois

Button Badger, céramiste

L’Atelier Minaka, sérigraphiste

La Fabrique de Miss Red, artisan bijoutier

Viviane Mercier, peintre médium

Mélipélo, luminaires et créations en calebasse

Eneka créations, bijoux et accessoires

Natantia, bijoux en repercé

