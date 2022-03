Journée Découverte des métiers d’art Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Journée Découverte des métiers d’art Dax, 2 avril 2022, Dax. Journée Découverte des métiers d’art Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 19:00:00 Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose

Dax Landes EUR Venez découvrir le savoir-faire, le talent et la créativité des professionnels des métiers d’art.

