Journée découverte des jeux de rôles



2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17 18:30:00

EUR Le château de Lichtenberg vous propose une journée autour des jeux de rôles le dimanche 17 juillet de 10h à 18h30. 7 d’associations spécialisées seront présentes pour vous accompagner et vous faire découvrir l’univers fantastique des jeux de rôles dans le cadre exceptionnel du château de Lichtenberg !

Les jeux de rôles vous mènent en collaboration avec d’autres joueurs à incarner un personnage dans une aventure contée par un maître de jeu. Au cours de cette journée, vous pourrez tester les jeux de rôles sous toutes leurs formes : escape game, cluedo, jeux de piste pour les enfants de 4 à 7 ans, jeux de rôles sur table… Seront également proposé des ateliers de maquillage pour les enfants et des démonstrations de maquillage à effets spéciaux souvent utilisés dans les jeux de rôles Grandeur Nature.

Le jeu de rôle Grandeur Nature, c’est quoi ? Ludique et interactif le jeu de rôle Grandeur Nature est souvent costumé, il permet d’incarner un rôle au sein d’une équipe, d’échanger et se rencontrer, de se déconnecter du quotidien, et surtout de s’amuser et vivre une aventure unique ! Les associations réaliseront des déambulations costumées pour vous présenter cette discipline encore peu connue en France.

Les associations partenaires de l’événement : ForgeMondes, Bardes & Dragons, Fumble Corp., GamerZ Voice, Drôle de Jeux, Les Sbires de la Création, Mad Knacks.

Le tarif inclus la participation aux animations autour de la thématique du jeu de rôle et l’entrée au château.

Horaire : dimanche 17 juillet de 10h à 18h.

Tarifs : 8 € plein tarif, 5 € tarif réduit (enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de handicap, carte Cezam), gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 2€ pour les personnes titulaires d’une carte Museums – Pass-Musées, Pass’Alsace et Pass annuel du château de Lichtenberg.

