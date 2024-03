Journée découverte des faons Les cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou, samedi 8 juin 2024.

Journée découverte des faons Journée insolite : table fermière et visite à la découverte des faons Samedi 8 juin, 12h30 Les cerfs de la Fardellière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T12:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T12:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons avec un apéritif. Découvrez les produits de la ferme autour d’un repas gourmand. Nous avons le plaisir de cuisiner des plats élaborés avec les produits frais de la ferme. Nous portons un soin tout particulier à la sélection de nos produits qui sont locaux et fermiers.

Partez pour une balade au cœur de la nature à la découverte des biches, des faons et des cerfs.

Menu gourmand (vins compris) :

Assiette paysanne charcuteries maisons

Pavé de cerf et pommes frites maison et salade

Fromages fermiers

Tarte Valanjevine pomme/caramel

Café – Thé – Tisane

Les cerfs de la Fardellière La Fardellière 49670 Valanjou Chemillé-en-Anjou 49670 Valanjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les Cerfs de la Fardellière