Journée découverte des cultures urbaines – Danse au Fil d’Avril Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journée découverte des cultures urbaines – Danse au Fil d’Avril Valence, 7 mai 2022, Valence. Journée découverte des cultures urbaines – Danse au Fil d’Avril Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg

Valence Drôme Dans le cade du festival Danse au fil d’avril, la médiathèque lance une journée sur les cultures urbaine. Au programme : danse hip-hop et graff ! mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 23 70 https://danseaufildavril.fr/journee-cultures-urbaines/ Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Ville Valence lieuville Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Journée découverte des cultures urbaines – Danse au Fil d’Avril Valence 2022-05-07 was last modified: by Journée découverte des cultures urbaines – Danse au Fil d’Avril Valence Valence 7 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme