Journée découverte de l’agriculture en Marne et Gondoire Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie Catégories d’évènement: Chanteloup-en-Brie

Seine-et-Marne

Journée découverte de l’agriculture en Marne et Gondoire Chanteloup-en-Brie, 14 mai 2022, Chanteloup-en-Brie. Journée découverte de l’agriculture en Marne et Gondoire Cueillette du Plessis de Chanteloup Avenue de la ferme Briarde Chanteloup-en-Brie

2022-05-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-14 12:30:00 12:30:00 Cueillette du Plessis de Chanteloup Avenue de la ferme Briarde

Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne Chanteloup-en-Brie Dans le cadre du week-end découverte en Marne et Gondoire, la Cueillette du Plessis vous propose de découvrir la culture maraîchère et de participer à un atelier de rempotage. environnement@marneetgondoire.fr +33 1 60 35 43 55 Cueillette du Plessis de Chanteloup Avenue de la ferme Briarde Chanteloup-en-Brie

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Détails Catégories d’évènement: Chanteloup-en-Brie, Seine-et-Marne Autres Lieu Chanteloup-en-Brie Adresse Cueillette du Plessis de Chanteloup Avenue de la ferme Briarde Ville Chanteloup-en-Brie lieuville Cueillette du Plessis de Chanteloup Avenue de la ferme Briarde Chanteloup-en-Brie Departement Seine-et-Marne

Journée découverte de l’agriculture en Marne et Gondoire Chanteloup-en-Brie 2022-05-14 was last modified: by Journée découverte de l’agriculture en Marne et Gondoire Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie 14 mai 2022 Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne

Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne