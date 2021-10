Lalbenque Lalbenque Lalbenque, Lot Journée Découverte de la Truffe Lalbenque Lalbenque Catégories d’évènement: Lalbenque

Journée Découverte de la Truffe proposée par l'Office de Tourisme chaque Mardi de Décembre à Mars. Venez découvrir ce mystérieux "Diamant noir" en compagnie d'un professionnel (dégustation proposée) le matin, puis en visite libre pour assister au célèbre Marché aux truffes de Lalbenque à 14h. La journée se terminera par une démonstration de cavage sur une truffière expérimentale avec un cochon ou un chien à 15h.

9h30: Accueil café à l'Office de tourisme de Lalbenque
10h-11h30: Découverte de la truffe en immersion avec un professionnel (accompagnée d'une dégustation)
14h : Visite libre du marché aux truffes. Les trufficulteurs s'installent rue du marché aux truffes, au coup de sifflet les négociations commencent…
14h : marché de détail
14h30 : marché de gros
15h : Démonstration de cavage (récolte de truffes) avec un cochon ou un chien (selon météo, le cavage peut être annulé pour des raisons météorologiques défavorables comme le gel, la neige, une forte pluie).

Tarif: 7-9 EUR
Lieu: Office de Tourisme Lalbenque, 38 place de la bascule, Lalbenque, Lot

