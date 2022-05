Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet, 2 août 2022, . Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 16:00:00 8.5 EUR Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 11h30). 12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac. Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h). Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 11h30). 12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac. Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h). Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 11h30). 12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac. Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h). Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville