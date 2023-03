Journée découverte de la préhistoire Le Bois Brassu Carentoir Catégories d’Évènement: Carentoir

Morbihan De 10h30 à 11h30 : atelier parure préhistorique

Fabrication d’un collier en pierre, coquillage ou bois. Chaque participant repart avec sa parure ! De 5 à 15 ans. De 14h à 17h : initiation à la chasse préhistorique

Après une petite familiarisation sur l'évolution des armes de chasse du Paléolithique, initiation au maniement du propulseur pour le lancer de sagaies sur une cible. Petit ou gros gibier, à vous de choisir ! De 7 à 15 ans. Sur réservation.

