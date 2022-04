Journée découverte de la préhistoire à La Ferme du Monde Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Carentoir Morbihan Carentoir Matin: Atelier parure préhistorique de 10H30 à 11H30 * (à partir de 5 ans / dans la limite des places disponibles).

Fabrication d’un collier en pierre, coquillage ou bois. Chaque participant repart avec sa parure!

Après-midi: initiation à la chasse préhistorique de 14H à 17H * ( à partir de 7 ans).

Après une petite familiarisation sur l’évolution des armes de chasse du Paléolithique, initiation au maniement du propulseur pour le lancer de sagaies sur une cible. Petit ou gros gibier, à vous de choisir!

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

