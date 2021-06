Orléans Local scout Loiret, Orléans Journée découverte de la nature par le jeu Local scout Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Journée découverte de la nature par le jeu Local scout, 19 juin 2021-19 juin 2021, Orléans. Journée découverte de la nature par le jeu

Local scout, le samedi 19 juin à 09:00 Entrée libre

Découverte de la nature par le jeu avec les Scouts et Guides de France Local scout 53 Rue Vieille Levée Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Local scout Adresse 53 Rue Vieille Levée Ville Orléans lieuville Local scout Orléans