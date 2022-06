Journée découverte de la moto gratuite

Rendez-vous le mercredi 29 juin de 14h à 17h pour la journée découverte de la moto gratuite au circuit Arena à Folembray, à destination des 6/14 ans, en partenariat avec la Ligue Hauts de France de Motocyclisme. Informations au 03 23 76 21 47 ou par mail liguemotocycliste.hautsdefrance@orange.fr

