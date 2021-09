Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Journée découverte de la MLS Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Maison du lien social, le samedi 27 novembre à 09:30

Afin de faire découvrir ses activités à un plus grand nombre, la MLS organise une journée découverte – inauguration où vous pourrez ainsi avoir accès à tout un panel d’activités proposées régulièrement à la MLS : loisirs créatifs, couture, jeux de société/scrabble… Des animations rythmeront également la journée (temps de lecture de contes, atelier cuisine, atelier DIY de produits naturels, animations avec les jeunes du PAJ…). Pass sanitaire demandé à l’entrée. ouvert à tous Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T17:00:00

