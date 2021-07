Villeparisis Gymnase Géo André Villeparisis Journée découverte de la gymnastique, sport adapté Gymnase Géo André Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Gymnase Géo André, le samedi 11 septembre à 09:30 Pour les enfants (de 6 à 14 ans) en situation de handicap mental et/ou psychique. Inscription obligatoire

Certificat médical obligatoire

7€ pour les non-licenciés L’USMV gymnastique a le plaisir de vous accueillir pour l’inauguration de sa section sport adapté ! Gymnase Géo André 1 rue de la Division Leclerc Villeparisis

2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T12:30:00

