Journée découverte de la filière lait au Domaine des Bufflonnes

Journée découverte de la filière lait au Domaine des Bufflonnes

Chemin de la Forêt Uhrwiller Bas-Rhin

2022-06-26

Uhrwiller

Bas-Rhin

Uhrwiller

Des femmes et des hommes passionnés vous invitent à découvrir leur métier et leur savoir-faire. Visites guidées et animations gourmandes (visite gratuite sur inscription). Ferme d’élevage de bufflonnes, d’un cheptel d’une cinquantaine d’animaux, élevés sur les terres d’Alsace du Nord et nourris avec les produits des pâtures d’Alsace du Nord !

Sophie et Michaël Christmann se sont lancés dans l’aventure de la mozzarella en 2018.

Consécration : le domaine a été lauréat de la médaille d’argent de la meilleure mozzarella de France, le 18 avril 2021.

+33 7 87 51 32 64

