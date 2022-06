Journée découverte de la filière lait à la Ferme Adam Wahlenheim, 26 juin 2022, Wahlenheim.

Journée découverte de la filière lait à la Ferme Adam

7 Rue de l’Eglise Wahlenheim Bas-Rhin

2022-06-26 – 2022-06-26

EUR Des femmes et des hommes passionnés vous invitent à découvrir leur métier et leur savoir-faire. Visites guidées et animations gourmandes (visite gratuite sur inscription).

Démarrée à Wahlenheim, en 1965, par Paul Adam, le père. Depuis, la ferme s’est développée et modernisée avec, à sa tête, les fils Adam.

L’élevage de vaches laitières compte une centaine de têtes et 150 hectares de terres cultivées pour l’alimentation des bêtes.

La Ferme Adam transforme directement dans ses ateliers, une partie des 750 000 litres de lait qu’elle produit chaque année.

Fromages, yaourts, desserts lactés, crème fraîche, fromages blancs, tommes, crèmes glacées sans oublier le best-seller de la maison : la garniture à tarte flambée… aujourd’hui, Didier et Christian Adam proposent une gamme complète de produits laitiers.

+33 3 88 51 02 11

