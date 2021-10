Journée Découverte de Altair, la simulation numérique multiphysique Amphithéatre Gilbert Simondon 1B38 à l’ENS Paris Saclay, 1 décembre 2021, Gif-sur-Yvette.

le mercredi 1 décembre à 08:30

Une journée de découverte de ces solutions est organisée par la société Altair. Outre la simulation multiphysique Altair propose une collection de presque cent logiciels scientifiques accessibles grâce à la licence. Les solutions logicielles Altair sont largement utilisées dans l’industrie, mais également dans le monde académique pour résoudre différents problèmes d’ingénierie dans la phase d’étude et de conception de dispositifs, appareils ou produits. Grâce à Altair, vous pourrez simuler des problèmes liés à presque tous les domaines de la physique tels que la mécanique, statique et dynamique, les transferts thermiques, la dynamique des fluides, l’électromagnétisme… et bien d’autres encore. _Programme :_ _8h30 : Accueil par Bruno Lepioufle, Directeur IDA – Café_ _9h00-9h30 : Présentation générale d’Altair par Hossein SHAKOURZADEH, Directeur de Relations Universitaires et de Projets de Recherches pour Altair_ _9h30-10h30 : Approche système du dimensionnement multiphysique (Thierry Bernard)_ _10h30-10h45 : Pause_ _10h45-11h55 : Approche éléments finis et cosimulation multiphysique (Jen Baptiste Mouillet,Julien Guyé, Olivier Guerineau)_ _11h55-12h30 : Approche IA et Machine Learning (J.P.B. Ramirez ou J.Lebon)_ _12h45-14h00 : Repas_ _14:00-17h00 : Rendez-vous individuels avec les utilisateurs pour préparer une formation personnalisée en ligne, gratuite._ Pour des informations supplémentaires voir [www.altairengineering.fr](http://www.altairengineering.fr) Vous pouvez installer une version étudiante valable un an sur un PC sous Windows10. [[https://altairengineering.fr/students-educators/](https://altairengineering.fr/students-educators/)](https://altairengineering.fr/students-educators/) [[https://altairuniversity.com/free-altair-student-edition/](https://altairuniversity.com/free-altair-student-edition/)](https://altairuniversity.com/free-altair-student-edition/)

Formation gratuite mais inscription obligatoire.

Venez vous initier aux solutions Altair qui permettent la simulation mécanique, électronique, mécatronique, électromagnétique, mécanique des fluides, accompagnés d’IA et de Machine Learning …

4 av des sciences 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



