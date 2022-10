Journée découverte chez les vikings Tarnos, 29 octobre 2022, Tarnos.

Journée découverte chez les vikings

2022-10-29 10:30:00 – 2022-10-29 17:00:00

EUR Venez à la rencontre du Clan Solskirnir pour découvrir la vie viking. Les membres du Clan dresseront leurs étals de marchands et leurs râteliers d’armes, vous vanteront leurs prouesses en navigation et en pêche, et vous feront admirer leurs runes et leur arts du textile.

La présentation des techniques textiles vikings se déroulera entre 10h30 et 12h30 et la présentation des runes entre 14h30 et 17h.

