Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains, 21 juillet 2022, Cambo-les-Bains. Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Thermes de Cambo-les-Bains Avenue des Thermes Cambo-les-Bains

2022-07-21 – 2022-07-21 Thermes de Cambo-les-Bains Avenue des Thermes

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Programme de la journée : Accueil – Réunion d’information. Se soigner, soins, spécificités et activités pendant votre cure. Visite guidée des Thermes. Verre de bienvenue offert au restaurant “Le pavillon Bleu”. Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, l’inscription préalable est obligatoire. Programme de la journée : Accueil – Réunion d’information. Se soigner, soins, spécificités et activités pendant votre cure. Visite guidée des Thermes. Verre de bienvenue offert au restaurant “Le pavillon Bleu”. Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, l’inscription préalable est obligatoire. +33 5 59 29 02 00 Programme de la journée : Accueil – Réunion d’information. Se soigner, soins, spécificités et activités pendant votre cure. Visite guidée des Thermes. Verre de bienvenue offert au restaurant “Le pavillon Bleu”. Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, l’inscription préalable est obligatoire. @thermes

Thermes de Cambo-les-Bains Avenue des Thermes Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Thermes de Cambo-les-Bains Avenue des Thermes Ville Cambo-les-Bains lieuville Thermes de Cambo-les-Bains Avenue des Thermes Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 2022-07-21 was last modified: by Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 21 juillet 2022 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques