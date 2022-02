Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains, 21 avril 2022, Cambo-les-Bains. Journée découverte aux Thermes de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

2022-04-21 – 2022-04-21

Programme de la journée : Accueil – Réunion d'information. Se soigner, soins, spécificités et activités pendant votre cure. Visite guidée des Thermes. Verre de bienvenue offert au restaurant « Le pavillon Bleu ». Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, l'inscription préalable est obligatoire.

+33 5 59 29 02 00

Cambo-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Ville Cambo-les-Bains lieuville Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

