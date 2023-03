Journée découverte au zoo de Mulhouse Mulhouse Catégories d’Évènement: 68100

Mulhouse

Journée découverte au zoo de Mulhouse, 10 septembre 2023, Mulhouse . Journée découverte au zoo de Mulhouse 111 Avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100

2023-09-10 09:00:00 – 2023-09-10 18:00:00 Mulhouse

68100 EUR Toute la journée, l’entrée est à tarif réduit pour tout le monde ! Lors de cette journée, les bénéfices sont reversés au profit des programmes de conservation pour la préservation des espèces. Vous pourrez assister à de nombreuses animations à la découverte des coulisses du zoo, de son fonctionnement, de ses missions. Toute la journée, l’entrée est à tarif réduit pour tout le monde ! Lors de cette journée, les bénéfices sont reversés au profit des programmes de conservation pour la préservation des espèces. Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: 68100, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 111 Avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Ville Mulhouse Departement 68100 Lieu Ville Mulhouse

Mulhouse Mulhouse 68100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse /

Journée découverte au zoo de Mulhouse 2023-09-10 was last modified: by Journée découverte au zoo de Mulhouse Mulhouse 10 septembre 2023 111 Avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 68100 Mulhouse

Mulhouse 68100