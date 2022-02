JOURNEE DECOUVERTE AU DOMAINE MICHEL PETITEAU À VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

JOURNEE DECOUVERTE AU DOMAINE MICHEL PETITEAU À VALLET Vallet, 21 mai 2022, Vallet. JOURNEE DECOUVERTE AU DOMAINE MICHEL PETITEAU À VALLET Vallet

2022-05-21 – 2022-05-21

Vallet Loire-Atlantique Vallet EUR 28 samedi 21 et dimanche 22 mai : Michel Petiteau, vigneron, accompagne les randonneurs pour une balade à pieds à travers les vignes ponctuée par un repas grillade

aux sarments de vignes. ///

Durée de la randonnée : 2h30, fin de la journée vers 16h45.”

“Tarif : 28 € par personne

Max : 20 personnes

Départ à 9h45///

Sur réservation/// Randonnée pédestre, grillade, découverte de la cave, dégustation au domaine Michel Petiteau à Vallet le samedi 21 et dimanche 22 mai de 9h45 à 17h samedi 21 et dimanche 22 mai : Michel Petiteau, vigneron, accompagne les randonneurs pour une balade à pieds à travers les vignes ponctuée par un repas grillade

aux sarments de vignes. ///

Durée de la randonnée : 2h30, fin de la journée vers 16h45.”

“Tarif : 28 € par personne

Max : 20 personnes

Départ à 9h45///

Sur réservation/// Vallet

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Vallet Adresse Ville Vallet lieuville Vallet Departement Loire-Atlantique

Vallet Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

JOURNEE DECOUVERTE AU DOMAINE MICHEL PETITEAU À VALLET Vallet 2022-05-21 was last modified: by JOURNEE DECOUVERTE AU DOMAINE MICHEL PETITEAU À VALLET Vallet Vallet 21 mai 2022 Loire-Atlantique Vallet

Vallet Loire-Atlantique