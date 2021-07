La Vicomté-sur-Rance La Vicomté-sur-Rance Côtes-d'Armor, La Vicomté-sur-Rance Journée découverte « à pied autour de la Vicomté-sur-Rance » La Vicomté-sur-Rance La Vicomté-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Vicomté-sur-Rance

Journée découverte « à pied autour de la Vicomté-sur-Rance » La Vicomté-sur-Rance, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La Vicomté-sur-Rance. Journée découverte « à pied autour de la Vicomté-sur-Rance » 2021-07-26 – 2021-07-26

La Vicomté-sur-Rance Côtes d’Armor La Vicomté-sur-Rance « GoûtSdeBretagne » organise une journée découverte sur le thème du patrimoine emblématique de la Rance maritime. Des temps de marche sur les sentiers alternent avec la découverte de témoins de l’histoire : chemin de halage, cabanes à carrelets, pont, moulin à marée, manoir, villages… Une collation est servie à l’accueil, suivie par un pique-nique dans un site agréable. Un apéro dinatoire convivial conclut la journée. Les déplacements s’effectuent en covoiturage.

NB : la visite du moulin à marée (facultatif) fait l’objet d’un supplément de 4 €). +33 6 09 41 49 77 « GoûtSdeBretagne » organise une journée découverte sur le thème du patrimoine emblématique de la Rance maritime. Des temps de marche sur les sentiers alternent avec la découverte de témoins de l’histoire : chemin de halage, cabanes à carrelets, pont, moulin à marée, manoir, villages… Une collation est servie à l’accueil, suivie par un pique-nique dans un site agréable. Un apéro dinatoire convivial conclut la journée. Les déplacements s’effectuent en covoiturage.

NB : la visite du moulin à marée (facultatif) fait l’objet d’un supplément de 4 €). dernière mise à jour : 2021-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Vicomté-sur-Rance Autres Lieu La Vicomté-sur-Rance Adresse Ville La Vicomté-sur-Rance lieuville 48.49042#-1.98321