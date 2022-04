JOURNÉE D’ÉCHANGES : MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS Prémian Prémian Catégories d’évènement: Hérault

Prémian Hérault Prémian Quatre situations relationnelles, quatre outils : • Votre enfant a un problème qui ne vous appartient pas

Exemple : votre enfant est rejeté par un de ses amis, il est malheureux, déçu (il a un

Une priorité : écouter votre enfant (avec l’écoute active). • Vous vivez des moments sans problème avec votre enfant

Exemple : votre enfant apprend la guitare, il vous demande de l’écouter, et vous et lui

êtes heureux de ce moment. Un moment privilégié pour renforcer la relation, en utilisant par exemple le

Message-Je d’appréciation • Votre enfant a un comportement qui vous dérange

Exemple : votre enfant fait du bruit alors que vous discutez au téléphone, son

Une priorité : affirmer vos besoins ( avec le Message-Je). • Vous vivez un conflit avec votre enfant

Exemple : parents et enfants d’une famille se disputent la salle de bain chaque matin

